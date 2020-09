Allerta meteo: scuole chiuse a Castelnuovo e Capaccio

Allerta meteo e disagi. È stato un fine settimana con notevoli problemi sul comprensorio cilentano a causa di pioggia e vento. La situazione ha influito anche sul ritorno a scuola. Oggi, infatti, molti istituti avrebbero dovuto riaprire dopo sei mesi di chiusura a causa dell’emergenza covid. Non sarà ovunque così.

Istituti chiusi a Capaccio Paestum e Castelnuovo Cilento. Il sindaco Franco Alfieri ha preso questa decisione a causa dei numerosi danni segnalati sul territorio che hanno visto protezione civile e vigili del fuoco impegnati per ore per sgomberare le strade.

In tarda serata è arrivato anche il provvedimento del primo cittadino di Castelnuovo Cilento Eros Lamaida. Si torna in classe martedì. A Serre, ma a causa dell’emergenza covid, il rientro in aula è stato ulteriormente posticipato all’1 ottobre.