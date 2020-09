Agropoli: addio al Maresciallo Michele Nigro, aveva compiuto 102 anni

AGROPOLI. E’ morto il Maresciallo Michele Nigro. Nato a Lustra nel 1918 da Francesco Nigro, ferroviere, e Maria Carmela Cuono, casalinga, era il settimo di undici figli. La settimana scorsa, il 22 settembre, il maresciallo Nigro aveva compiuto 102 anni. Era stata organizzata una festa in suo onore dove c’erano Giuseppe Di Lucia, segretario sezione ANC Agropoli, il presidente luogotenente cs Antonio Chiarelli, il comandante Cc provinciale col. Gianluca Trombetti, il comandante Compagnia Cc Agropoli cap. Fabiola Garello. I vertici dei carabinieri e il sindaco hanno fatto gli auguri via telefono causa covid.

Nel febbraio 1938 presentò la domanda di arruolamento nei carabinieri reali e fu chiamato dal comando legione carabinieri di Napoli per le visite mediche e l’arruolamento. Da agosto di quell’anno frequentò la scuola allievi carabinieri di Roma e in seguito fu assegnato al 1° battaglione II^ compagnia.

Nel novembre 1938 fu promosso carabiniere effettivo con ferma triennale a Genova dove giunse nel dicembre del ’38; da qui passò alla stazione dei carabinieri di Fiorenzuola d’Arda (PC) dove rimase per un anno prima di tornare nel capoluogo ligure. Con l’Italia impegnata nella Seconda Guerra Mondiale partecipò al corso per sottufficiali venendo promosso al grado di vicebrigadiere e assegnato a Menton Scalo dove rimase fino al ’43 per poi essere trasferito a Napoli. Promosso al grado di maresciallo nel 1950 andrà in pensione nove anni dopo. Nel 1960 il presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, lo nominerà Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. E’ stato fondatore della sezione carabinieri in congedo di Agropoli nel 1978.



Il cav. Nigro oltre aver compiuto 102 anni ha festeggiato 70 anni di matrimonio insieme alla moglie e i suoi 4 figli.