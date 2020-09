Stio: punta a fondi per una struttura extralberghiera

STIO. L’Ente guidato dal sindaco Natalino Barbato mira a ottenere un contributo stanziato dal Ministero dell’Interno.

Si tratta di finanziamenti ministeriali da investire per lavori su opere pubbliche in materia di:

messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

messa in sicurezza di strade ponti e viadotti;

messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’Ente.

L’amministrazione comunale di Stio, ha deciso in tal senso di candidare il progetto per la “realizzazione struttura extralberghiera – sala convegni”, per l’importo massimo di 1 milione di euro.

I lavori dovranno iniziare entro il 15 settembre 2021, pena la decadenza del finanziamento.