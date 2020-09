Maltempo: notevoli danni ad Agropoli e Capaccio Paestum

Agropoli e Capaccio Paestum devastate dal maltempo. A determinare problemi sono state soprattutto la pioggia e il forte vento che nel pomeriggio si è abbattuto sul territorio creando non pochi danni. A Capaccio Paestum, in particolare, le raffiche hanno abbattuto diversi alberi e pali della pubblica illuminazione.

Bloccato anche viale della Repubblica la strada principale che collega Paestum con Capaccio Scalo a causa del crollo di due grossi alberi.

Ad Agropoli si sono segnalati problemi simili che hanno richiesto l’intervento degli uomini della Polizia Municipale guidati dal comandante Sergio Cauceglia, della protezione civile, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Diversi gli interventi, sia per risolvere i problemi determinati dall’acqua che per mettere in sicurezza alcune zone dove si erano segnalati danni a causa degli incendi.

L’acqua ha creato danni, soprattutto in viale Lombardia dove i soccorritori hanno dovuto prestare aiuto ad un residente dializzato, la cui abitazione si trova parzialmente a di sotto del livello della strada e l’acqua ha rischiato di invaderla. Alberi abbattuti in diverse località, in particolare in via Dante Alighieri dove una grossa pianta ha rischiato di finire sulla linea ferroviaria.

Alberi abbattuti anche a cannetiello e in località Marrota e sulla Clentana.

A Roccadaspide il vento ha completamente distrutto la copertura dell’ex scuola di Carretiello facendolo finire in strada