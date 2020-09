Capaccio Paestum: lunedì scuole chiuse

“A seguito dei danni causati dal maltempo sul territorio comunale e in virtù dell’allerta meteo ancora in corso, ho disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Capaccio Paestum per la giornata di domani, lunedì 28 settembre”. Questo l’annuncio del sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri.

Rinviata anche l’inaugurazione della scuola dell’infanzia di Borgo Nuovo – Cafasso.

Notevoli i danni a Capaccio Paestum causati da pioggia e vento.

Alberi e pali della luce e della linea telefonica sono stati abbattuti. Tre auto sono state colpite. Per fortuna non si segnalano feriti.