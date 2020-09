Agropoli, imbarcazione in difficoltà: interviene la Capitaneria

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi ad Agropoli. Una catamarano ha rischiato di capovolgersi ed affondare a causa del mare mosso. È accaduto a largo della baia del Vallone, al confine con Castellabate. Un diportista ha fatto scattare l’allarme alla guardia costiera di Agropoli che ha immediatamente fatto scattare le operazioni di soccorso. L’attività non è stata semplice. Difficile per la motovedetta riuscire ad avvicinarsi all’imbarcazione in difficoltà a causa del mare grosso. Dopo un po’, però, il catamarano è riuscito a riprendere la navigazione.

Oggi, e fino a martedì, è in vigore un allerta meteo della protezione civile. Notevoli i danni sul territorio.

Tra Agropoli e Capaccio Paestum si segnalano alberi abbattuti in diverse località. Nel primo comune si segnalano diversi allagamenti in particolare in Viale Lombardia. Disagi per la pioggia copiosa nelle aree interne del Cilento dove si registrano anche smottamenti.