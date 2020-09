Teggiano: al via la riqualificazione dell’obelisco di San Cono

TEGGIANO. Via libera alla riqualificazione e messa in sicurezza dell’Obelisco di San Cono. I lavori potranno prendere il via dopo che nei mesi scorsi delle risorse sono state assegnate dalla Regione Campania alla Comunità Montana Vallo di Diano. Quest’ultima si è vista riconoscere circa 300mila euro. Una parte servirà per l’obelisco di San Cono, simbolo di Teggiano e un’altra, circa 100mila euro per l’efficientamento dell’illuminazione negli edifici di culto rientranti nell’area di interventi della Strategia Aree Interne.

L’obelisco di San Cono necessita da quasi trent’anni di interventi di restauro. Posizionato nella piazza principale del Comune valdianesi registra crepe e lesioni sulle quali bisogna intervenire.

Il monumento venne inaugurato nel 1887 in onore del santo patrono della città quale simbolo di devozione e ringraziamento per aver protetto la popolazione durante il terremoto registrato nella notte tra il 16 e il 17 dicembre 1857. A Teggiano non si registrò alcuna vittima al contrario di quanto avvenne in altre località del Vallo di Diano.