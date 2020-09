Scuola: fondi per due istituti di Alburni e Diano

Adeguamento sismico della scuola di Postiglione per 953mila euro e sistemazione della scuola di Arenabianca di Montesano sulla Marcellana per oltre un 1,2 milioni. Il Ministero dell’Istruzione ha inserito questi due progetti nella graduatoria per il finanziamento. Sono gli unici del comprensorio ad aver avuto accesso ai finanziamenti. Nel caso del centro alburnino i lavori interesseranno la scuola Martin Luter King che beneficerà di risorse per adeguarsi alle vigenti normative per contrastare il rischio sismico.

Per quanto riguarda Montesano sulla Marcellana, invece, l’opera punta alla messa in sicurezza e manutenzione dell’edificio della frazione Arenabianca.

“Con questo ennesimo finanziamento in materia di edilizia scolastica, possiamo, come Amministrazione Comunale, con grande orgoglio, affermare di aver svolto su tutte le scuole di Montesano, in tutte le frazioni, un lavoro straordinario, concreto, reale, innovativo, sicuro e bello per i nostri alunni”, il commento del sindaco di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi. Il primo cittadino, poi, annuncia che a giorni inizieranno i lavori sul plesso scolastico di Tardiano.