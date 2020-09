Sala Consilina, al liceo i banchi non arrivano: soluzione “in casa”

SALA CONSILINA. Chi fa da se, fa per tre quando il banco non c’è. A decidere di mettere in pratica l’antico adagio in questi giorni è stato l’ITIS “Gatta” di Sala Consilina per sopperire alla mancanza dei banchi monoposto che sarebbero dovuti arrivare dal Ministero dell’Istruzione. Ieri mattina gli studenti di 4 classi della scuola che fa parte dell’istituto comprensivo “Marco Tullio Cicerone” sono stati costretti a fare lezione soltanto con le sedie. La scuola in ogni caso ha fatto in modo che venissero rispettate le distanze previste dalla normativa anti Covid e si è attivata per trovare in “casa” una soluzione al problema grazie alle capacità di alcuni tecnici di laboratorio che già da diversi giorni stanno lavorando per trasformare i vecchi banchi biposto, destinati al macero, in banchi monoposto. La bravura di chi si sta impegnando in quest’opera gli ha consentito di realizzare anche un banco per un alunno diversamente abile.

“Ci rendiamo conto del disagio – spiega la professoressa Lina Gasaro – che purtroppo non dipende dalla scuola visto che dal mese di giugno e fino alla fine di agosto siamo stati costantemente a rispondere a tutte le email che ci arrivavano dal Ministero ma dei banchi fino ad oggi nemmeno l’ombra. Abbiamo deciso di fare venire comunque i ragazzi in classe per evitare di fare ancora lezioni a distanza. Speriamo ora che, come detto dal Commissario per l’emergenza Covid, Arcuri, i banchi arrivino tra ottobre e novembre”.

La scuola però non se n’è stata però con le mani in mano e oltre alla soluzione fai da te ha sollecitato anche la Provincia di Salerno ad intervenire e proprio ieri mattina un primo risultato è arrivato visto che la Provincia ha inviato una nota in cui ha comunicato che nei prossimi giorni arriveranno 50 banchi e 20 sedie.

“Ce la stiamo mettendo tutta – continua la docente dell’Istituto Tecnico Industriale – e credo che nell’arco di una decina di giorni il problema sarà risolto”.