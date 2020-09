Postiglione, schede non consegnate al Tribunale: “disguido non incide su voto”

POSTIGLIONE. Schede elettorali rinvenute sul camion raccolta differenziata (leggi qui). Il caso a Postiglione ha causato non poche polemiche considerato anche che il sindaco rieletto Mario Pepe, ha ottenuto una manciata di voti in più dell’avversario. Ma quanto avvenuto non ha inficiato sul risultato del voto.

Proprio il primo cittadino ha voluto fare chiarezza su quanto avvenuto: “la busta numero 3/c, contenente le schede autenticate e non utilizzate, regolarmente consegnata dal Presidente del Seggio N.1 ai preposti dell’ufficio elettorale, per mera dimenticanza degli addetti alla consegna non è stata recapitata presso il Tribunale di Salerno”, precisa.

“Tale adempimento è stato successivamente eseguito, in quanto la predetta busta è stata rinvenuta nel mezzo di trasporto dei rifiuti e, successivamente, consegnata al Tribunale di Salerno”, prosegue il primo cittadino che ribadisce come “tale disguido non incide nel modo più assoluto sull’esito finale della consultazione elettorale comunale”.