L’almanacco del 26 settembre 2020

E’ il 270° giorno dell’anno, 39ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 96 giorni.

Santi del giorno

Santi Cosma e Damiano (Martiri)

San Cristoforo della Guardia (Martire)

San Gedeone (Giudice d’Israele)

San Nilo da Rossano

San Senatore d’Albano (Martire)



Santi Cosma e Damiano sono i protettori di medici, chirurghi, dentisti, farmacisti, levatrici, barbieri, parrucchieri.

Etimologia

Cristoforo, deriva dall’antico nome greco Christophóros, latinizzato in Christophorus, composto da Christós e dal suffisso -phóros che deriva dal verbo phérein “portare”: il nome significa quindi “che porta in sé Cristo, portatore di Cristo”, nel senso di “chi professa la fede in Cristo”.

Proverbio del giorno

Per San Cosimo e Damiano, ogni male fia lontano.

Aforisma del giorno

Fra le armi, tacciono le leggi. (Marco Tullio Cicerone)

Accadde Oggi:

1982 – Supercar debutta in tv

1986 – Primo numero di Dylan Dog

1997 – Terremoto in Umbria e Marche

Sei nato oggi?

Brilli per intelligenza e coraggio anche se, qualche volta, ti fai trascinare un po’ troppo dall’impulsività. Nel lavoro le tue possibilità di riuscita sono alte, ma bada ad aiutare la fortuna con un impegno costante. In amore i successi non mancheranno; se però cerchi un affetto stabile, devi imparare a contenere la tua volubilità.

Celebrità nate in questo giorno

1948 – Olivia Newton-John

1860 – Edoardo Scarfoglio

Scomparsi oggi

2008 – Paul Newman

1973 – Anna Magnani

1990 – Alberto Moravia