Dal Governano frenano lo sceriffo De Luca: no a lockdown regionali

De Luca ha minacciato di chiudere la Campania se il contagio dovesse aumentare. Dopo poche ore è arrivata la replica del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha chiarito: «Ci teniamo pronti a ogni evenienza, nel senso che abbiamo bisogno di essere pronti a misure qualora dovessero essere necessarie a livello di piccoli territori, a livelli diciamo sub provinciale, escludiamo in in questo momento interventi più larghi».

Dopo le elezioni regionali il Governatore De Luca ha già imposto di indossare le mascherine anche all’aperto. Un provvedimento che non ha mancato di suscitare polemiche.