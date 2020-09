A Capaccio la mostra “in itinere” di Flavia Alexandra Grattacaso

Prosegue la mostra in itinere dell’artista Flavia Alexandra Grattacaso. “Tempus: Tutto è Relativo – Atto III” sarà da Lunedì 28 Settembre a Domenica 4 Ottobre a Capaccio Paestum. Ripercorrendo i luoghi e la storia locale, a seguito dell’Atto I & II tenutesi presso il Castello Angioino Aragonese di Agropoli ed il Palazzo De Maria di Paestum in Capaccio-Paestum, l’artista inaugurerà alle ore 19:00 presso il Convento Francescano di Sant’Antonio in Capaccio.

La mostra sarà fruibile tutte le sere dalle 19:00 alle 22:00 e la Domenica mattina fino al 4 Ottobre 2020.

Da tempo l’artista sensibilizza e divulga, attraverso le sue opere, tematiche sociali quali l’importanza dell’incontro e dialogo tra culture, la salvaguardia delle specie animali e la violenza sulle donne.

In occasione della Novena francescana, l’artista porrà all’asta un’opera il cui ricavato andrà in beneficenza al Convento Francescano di Sant’Antonio di Capaccio. Presentazione e critica a cura del critico d’arte Antonella Nigro. Interverrà Fra’ Patrick.

