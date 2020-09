Sequestrati 10 kg di marijuana nel salernitano

Questa mattina, in Eboli, a seguito di mirato servizio volto alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Eboli hanno arrestato un uomo italiano del posto di 45 anni.

In particolare, la perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire, occultata all’interno di una stanza dell’abitazione, circa 10 kg di marijuana in essiccazione e pronta per essere immessa nella piazza di spaccio.

Al termine dell’attività, l’uomo è stato arrestato in attesa del giudizio direttissimo di domani mattina.