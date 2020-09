Sant’Arsenio: ragazzo positivo al covid dopo rientro dalla Spagna

Torna dalla Spagna e risulta positivo al coronavirus. Si tratta di un giovane di Sant’Arsenio che nei giorni scorsi è rientrato nel centro valdianese e, come da prassi, è stato sottoposto a tampone che ha confermato la sua positività. Il giovane è ora in isolamento, è stata avviata la ricerca dei contatti che verranno a loro volta sottoposti ad esami per escludere una diffusione del contagio.

Un episodio simile era capitato nei mesi estivi a Sala Consilina: anche qui a risultare contagiato è stato un giovane tornato dal paese iberico.

Ieri, tra Cilento e Diano, si erano segnalati casi ad Atena Lucana, Altavilla Silentina, Capaccio Paestum e Vallo della Lucania.