Covid, nuovi casi nel Cilento: 5 a Centola

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 19 casi positivi in Provincia di Salerno. Lo ha reso noto l’ASL. 5 sono a Centola (si tratterebbe di extracomunitari ospiti in un centro di accoglienza). Altri casi di coronavirus sono così divisi: 3 a Mercato San Severino (anche questi casi riferiti ad extracomunitari), 2 a Sarno. ed un caso per ognuno dei seguenti comuni: Pagani, Eboli, S.Arsenio, Contursi, Albanella, Montecorvino Rovella, Cava de’ Tirreni, Battipaglia, Salerno.

Oggi un caso positivo si era segnalato anche a Sapri, collegato ad un paziente già positivo.