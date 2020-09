Celle di Bulgheria, sospiro di sollievo: negativo il tampone su donna moldava

Celle di Bulgheria tira un sospiro di sollievo.

È negativo il tampone per il Covid-19 effettuato dalla donna di nazionalità moldava che era arrivata nella frazione di Poderia per assistere una anziana residente.

“Con soddisfazione – comunica sui social il Sindaco Gino Marotta – che il tampone effettuato alla signora moldava ha dato esito negativo. Spero che adesso saremo tutti più tranquilli”.

Inoltre, ha poi aggiunto: “Non posso non evidenziare come al primo allarme ci si è lasciati prendere da un panico isterico ingiustificato, perdendo di vista i valori veri di una piccola comunità come la nostra.

Ho potuto verificare che questi stupidi comportamenti li hanno avuti soprattutto quelli che non rispettano le norme e le prescrizioni imposte dalle Autorità”.