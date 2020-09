Capaccio Paestum pensa già al Natale

CAPACCIO PAESTUM. Mancano esattamente tre mesi al Natale e il Comune non vuole farsi trovare impreparato. L’emergenza covid in atto non fermerà le iniziative che in città verranno promosse. Al contrario l’Ente intende proprio rilanciare il territorio dopo la crisi determinata dalla pandemia e così programma già l’installazione di luminarie e l’organizzazione di iniziative.

“Il periodo natalizio – evidenziano da palazzo di città – rappresenta un momento importante anche per commercianti del territorio e per lo sviluppo economico della città”. In tal senso l’allestimento delle luminarie natalizie “è volto a ricreare un’atmosfera collettiva, gioiosa e di festa, valorizzerà al meglio le attività commerciali”.

L’obiettivo è riproporre iniziative che, secondo l’Ente, hanno già riscosso successo lo scorso anno come l’arrivo di Babbo Natale in mongolfiera. Non solo: quest’anno, infatti, si punta anche a rafforzate ulteriormente la sinergia con il Parco archeologico di Paestum e Velia, i comuni limitrofi e le associazioni.

Di qui la scelta di dare mandato agli uffici per programmare le iniziative a partire dall’installazione delle luminarie “nei punti strategici e di maggior rilievo turistico e commerciale della città”.