Sabato la presentazione della New Basket Agropoli

Sabato 26 settembre alle ore 18, presso l’Aula Consiliare del Comune di Agropoli si tiene la presentazione del nuovo roster stagione 2020-21 del New Basket Agropoli. Intervengono il Sindaco di Agropoli Adamo Coppola, il Presidente della BCC Buccino Comuni Cilentani Lucio Alfieri, il Presidente del New Basket Agropoli Angelo Farese.

La squadra pronta ad affrontare il campionato con la grinta di sempresi presenta al pubblico cittadino per far leva sul sentimento sportivo di appartenenza che ha sempre contraddistinto la tifoseria agropolese.

L’inizio di una nuova stagione che vede impegnato il sodalizio sportivo non solo in campionato ma anche nel sociale attraverso laboratori sportivi rivolti alla cittadina ed ai cilentani tutti che vogliono portare i loro piccoli campioni a scuola di basket che, per i valori sani che rappresenta, è anche scuola di vita.

Un progetto ampio quello di Farese, consapevole del ruolo importante che la New Basket Agropoli può avere sul territorio e della rosa di collaborazioni costruttive di cui è dotato, non ultimo il contratto di pubblicità sottoscritto con la BCC Buccino Comuni Cilentani, da sempre al fianco del Basket Agropoli.