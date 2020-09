San Giovanni a Piro: ecco il nuovo consiglio comunale

Non riesce quello che sarebbe stato un clamoroso ribaltone a San Giovanni a Piro. Al termine di una campagna elettorale intensa e dal dibattito acceso, Ferdinando Palazzo si conferma sindaco con 1927 voti. Il suo principale avversario, Alberico Sorrentino, ne ottiene 692. 26 le preferenze per la terza lista, comunque ricollegata a Palazzo e guidata da Giuseppe Sorrentino.

Quest’ultimo non ottiene il quorum per entrare in consiglio comunale: I 12 seggi se li dividono la lista di maggioranza (In Comune) e Liberi di Scegliere.

A formare il consiglio comunale sono, per la maggioranza, Pasquale Sorrentino (550 voti), Felice Gagliardo (247), Peppino Scalano (224), Gabriele Fasolino (196), Alfonso Senape (129), Paola Di Mauro (90), Lucia D’Angelo (87), Felice Iannuzzi (97).

Per la minoranza, oltre al sindaco non eletto Alberico Sorrentino, ci sono Sandro Paladino (218), Elisa D’Andrea (85), Antonio Di Mauro (70).