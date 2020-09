Lustra: ecco il nuovo consiglio comunale

Luigi Guerra, vicesindaco uscente, è il nuovo sindaco di Lustra. La maggioranza degli elettori lo ha preferito a Marzia Chirico. Per il candidato della lista Insieme per Lustra ampio vantaggio rispetto alla lista Legalità e Trasparenze per Lustra.

Le elezioni amministrative nel comune cilentano erano seguite con particolare attenzione poiché dopo circa quindici anni usciva di scena Giuseppe Castellano, storico amministratore locale. Marzia Chirico, era già stata candidata alla carica di primo cittadino alle scorse amministrative ed era capogruppo di opposizione uscente. Aveva perso proprio contro Castellano con soli 36 voti di differenza. Questa volta, invece, il divario tra i due candidati è ben più ampio: 446 voti Guerra, 260 Chirico.

«Le elezioni sono finite, adesso è il momento di lavorare – dice il neo sindaco Guerra – Sarò il sindaco di tutti e non sono parole retoriche. Sarà difficile ripartire dopo l’emergenza sanitaria, ma ce la faremo. Siamo una squadra di giovani con tanta voglia di fare bene. Abbiamo avuto un’affermazione netta e questo mi riempie d’orgoglio».

Eletti in consiglio Comunale Mario Castellano (65), Gianluca Castellano (43), Massimiliano Baratta (41), Antonella Gorga (51), Mirko Pecora (47), Angelo Viglino (47) Giuseppina Migliorino (41). Per la minoranza, oltre al sindaco non eletto, faranno parte del civico consesso Michele Rizzo (44) e Aniello Di Nicuolo (43).