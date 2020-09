L’almanacco del 23 settembre 2020

E’ il 267° giorno dell’anno, 38ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 99 giorni.

Santi del giorno

San Pio da Pietrelcina (Francesco Forgione)

San Lino (Papa e Martire)

Santa Tecla di Iconio (Martire)

Etimologia

Pio, dal latino pius/pia designava colui o colei che compiva i propri doveri presso gli dei, i genitori o i superiori. Pietoso, ligio al culto e virtuoso.

Proverbio del giorno

Brache, tela e meloni,di settembre non son più buoni.

Aforisma del giorno

Apprezzo poco le mie opinioni, ma apprezzo assai poco quelle degli altri. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi

1985 – Omicidio del giornalista Giancarlo Siani

1943 – I nazisti uccidono Salvo D’Acquisto

1889 – Fondata la Nintendo

1910 – Leroux pubblica “Il fantasma dell’Opera”

2008 – Google lancia Android

Sei nato oggi?

Un tema ricorrente nella vita dei nati il 23 settembre è quello di aprirsi una breccia in mezzo alle restrizioni. Individui espansivi, essi potranno essere liberi di sviluppare e mostrare la loro vera personalità solo quando avranno combattuto e superato le difficoltà fisiche o formali.

Questa lotta è di solito molto intensa, e in effetti prosegue anche dopo che la breccia si è creata: la vita è infatti per loro una seria di ripetute sfide da affrontare e vincere ogni volta: in questo senso i nati il 23 settembre possono essere definiti come dei “guerrieri spirituali”.

Celebrità nate in questo giorno

1930 – Ray Charles

1949 – Bruce Springsteen

1943 – Julio Iglesias

1934 – Gino Paoli

1916 – Aldo Moro

Scomparsi oggi

1973 – Pablo Neruda

1985 – Giancarlo Siani

1943 – Salvo D’Acquisto