Sapri: trova portafoglio con banconote e documenti e lo restituisce

Una donna di Palinuro nella serata di sabato, mentre passeggiava sul lungomare di Sapri ha trovato a terra un portafoglio. Lo ha recuperato e si è accorta che all’interno vi erano dei soldi in contanti, circa 200 euro e dei documenti. Subito ha contattato i carabinieri della locale stazione, guidati dal maresciallo Marino. La donna si è dunque recata in caserma per la consegna del portafoglio ritrovato.

“All’interno c’era una cospicua somma di danaro in contanti -dice la donna- sono felice di aver consegnato il tutto, ho aspettato con ansia un segno per sapere se il proprietario si fosse accorto dello smarrimento. Ieri mattina è arrivata la telefonata di ringraziamento, l’uomo con gioia infinita mi ha ringraziata elogiando il mio gesto e questo mi ha riempito il cuore”.

“Io non trovo le parole che possano descrivere i miei sentimenti in questo momento, ho girato per il lungomare fino a tarda notte, questa mattina –dice invece il proprietario del portafoglio – mi sono recato in caserma per sporgere denuncia ma ho ritrovato il tutto depositato dai carabinieri. Non mi aspettavo di trovare all’interno anche i soldi, soprattutto in un momento di crisi come questo che stiamo vivendo”, dice l’uomo pronto a sdebitarsi “davanti ud un calice di bollicine”.

Anche questo è il cuore del Cilento.