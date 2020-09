Postiglione: Mario Pepe confermato sindaco

A contendersi la poltrona di primo cittadino di Postiglione erano il sindaco in carica Mario Pepe, il suo storico rivale Carmine Cennamo e la consigliera di minoranza Deborah Amoruso, dipendente comunale di Eboli. A prevalere il sindaco uscente. Mario Pepe si conferma primo cittadino.

A Postiglione gli scrutini sono iniziati in ritardo: infatti lo spoglio per le regionali si è concluso solo questa mattina all’alba così quello per le comunali è slittato al pomeriggio.

Leggi liste e candidati.