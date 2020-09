“Elezioni Pellegrino? Fondamentale per la Sicignano-Lagonegro”

“L’elezione a consigliere regionale di Tommaso Pellegrino, già Sindaco di Sassano, consegna all’esponente politico valdianese che andrà a comporre il gruppo di maggioranza un dovere morale”. E’ quanto dicono dal comitato per la riapertura della Sicignano – Lagonegro secondo cui l’amministratore ha un dovere morale, ovvero quello di seguire e rendere concreto l’iter per la riapertura della tratta ferroviaria.

“Tommaso Pellegrino può diventare un fondamentale tramite con il presidente De Luca e con la nuova giunta per dare nuova linfa alla cura del ferro anche nelle aree interne, troppo spesso dimenticate colpevolmente dalla politica – evidenziano dal Comitato – Gli ultimi abusi subiti dalla ferrovia Sicignano – Lagonegro non lasciano spazio alle interpretazioni: serve una svolta, le percentuali bulgare con cui la Campania ha dato fiducia al governatore uscente devono solo far sentire ancor di più il peso della responsabilità e del dovere di dare risposte.”

“Del resto De Luca, alla vigilia del suo primo mandato, definì una priorità la riapertura della Sicignano-Lagonegro”, ricordano e concludono dal comitato.