Asis sospende l’erogazione idrica: disagi in Cilento e Alburni

Nuovi disagi per i comuni del Cilento e Alburni. A causa della crisi idrica in atto, infatti, l’Asis ha reso noto che sarà costretta a sospendere l’erogazione idrica al fine di consentire il riempimento delle vasche di accumulo. Ciò in considerazione della continua diminuzione della risorsa idrica in sorgente.

Stop all’erogazione: i comuni

Tra i comuni che saranno interessati dai disagi Sicignano degli Alburni, Postiglione, Controne, Buccino, Castelcivita, Ottati, Sant’Angelo a Fasanella, Serre, Aquara, Roccadaspide, Castel San Lorenzo, Felitto, Altavilla Silentina, Albanella, Capaccio Paestum, Giungano, Ogliastro Cilento, Rutino, Lustra e Perdifumo.

I disagi

La sospensione dell’erogazione dell’acqua è prevista dalle 20 di martedì 22 settembre alle 6.30 di mercoledì 23 settembre.