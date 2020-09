Valeria Ciarambino: “campagna elettorale falsata da condizioni di partenza”

“Grazie di cuore a quanti hanno avuto fiducia in me e in noi. Continueremo a lavorare nell’interesse della Campania”. Cosi’ la candidata presidente alla Regione Campania del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino, durante la conferenza stampa per commentare i primi dati della tornata elettorale.

“É stata una campagna difficilissima e falsata dalle condizioni di partenza – ha aggiunto la candidata -, la sfida campana poi era la piu’ complicata in assoluto. Abbiamo dovuto combattere contro un avversario trasformato dal Covid in una star“, con riferimento al presidente uscente Vincenzo De Luca.

“Caldoro? – conclude Ciarambino – puo’ mandare la sua controfigura in cartone in Consiglio, tanto e’ la stessa cosa”.