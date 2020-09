Sassano: Wikipedia “anticipa” il sindaco

I seggi si sono chiusi da poco, gli scrutini per le comunali non sono ancora iniziati eppure su Wikipedia c’è già il nome del vincitore delle amministrative a Sassano. Qualcuno, infatti, ha modificato la pagina del comune valdianese indicato come nuovo primo cittadino Domenico Rubino con la lista Sasso Sano.

Lo screenshot della pagina dell’enciclopedia on line ha fatto il giro del web e il candidato sindaco ha annunciato una denuncia ai carabinieri.

A Sassano in sfida per la successione a Tommaso Pellegrino ci sono Rubino e Antonio D’Amato. Si è ritirato, invece, Giovanni Abbruzzese.