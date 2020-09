Sapri: la campanella suona il 28 settembre

Sale ogni ora il numero di comuni che hanno rinviato il rientro a scuola. Oggi il sindaco di Sapri Antonio Gentile ha disposto lo slittamento del rientro in classe al 28 settembre. Firmata un’apposita ordinanza. In mattinata era arrivato il medesimo provvedimento ad Albanella, Castellabate, Montesano sulla Marcellana, Altavilla Silentina, Vallo della Lucania.

Ad Altavilla Silentina addirittura si tornerà in aula il 5 ottobre. Negli altri casi il suono della campanella slitta dal 24 al 28 settembre.

Non torneranno in classe il 24 settembre neanche Omignano, Salento, Sessa Cilento, Stella Cilento, Perito, Lustra, Vibonati, Caselle in Pittari, Sanza, Cuccaro Vetere, Capaccio Paestum, Ascea, Cannalonga, Agropoli, Giungano, Castellabate, Albanella e Montesano sulla Marcellana.