San Mauro La Bruca: ok alla riqualificazione energetica dell’ambulatorio

SAN MAURO LA BRUCA. É stato approvato ed è pronto a realizzarsi il progetto di “Recupero igienico funzionale e riqualificazione energetica dell’immobile comunale adibito ad ambulatorio”. Nello specifico si tratta dell’ambulatorio situato in San Mauro Capoluogo in via Roma.

Il progetto è stato redatto dall’architetto Domenico Basile per un importo totale di circa 99mila euro, di cui circa 72mila euro per il costo dei lavori compresi oneri per la sicurezza e circa 27 mila euro per le somme a disposizione dell’amministrazione comunale.

L’intervento sarà finanziato per circa 50 mila euro con il contributo ministeriale per la realizzazione di interventi di e circa 49 mila euro con i fondi comunali rivenienti dal prelevamento dell’avanzo di amministrazione.