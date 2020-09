San Giovanni a Piro, Felice Magliano al voto a 106 anni

E’ l’unico deportato salernitano in vita. Si chiama Felice Magliano, 106 anni da compiere a novembre, ed è di San Giovanni a Piro. Zio Felice, come tutti lo chiamano, conosce bene cosa significa la democrazia. Ha lottato per conquistarla e per questo anche a 105 anni ha voluto esercitare il suo diritto di elettore recandosi alle urne per votare alle regionali, comunali e al referendum.

Felice Magliano ha raggiunto il seggio accompagnato dai suoi familiari che lo hanno aiutato nelle operazioni di voto.

Zio Felice ad agosto dello scorso anno ha avuto l’onore di ricevere dalle mani del Colonnello Gabriele De Feo, del Comando Forze Operative Sud di Napoli, la Medaglia al Merito per le campagne di Guerra 1940-45.