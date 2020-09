Referendum: ecco come hanno votati gli elettori di Cilento, Diano e Alburni

I risultati sul referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari vedono una netta vittoria del Sì che si attesta a circa il 69% e il No al 30,45%. L’affluenza definitiva è del 53,84%. Essendo un referendum costituzionale non era previsto il quorum. Non importa quante persone si sono recate alle urne: con il Sì la riforma sul taglio dei parlamentari entra in vigore.

Comune Si No Agropoli 70,02 29,98 Albanella 71,78 28,22 Alfano 78,29 21,71 Altavilla Silentina Aquara 73,01 26,99 Ascea Atena Lucana 68,03 31,97 Auletta Bellosguardo Buccino 65,48 34,52 Buonabitacolo Caggiano 75,33 24,67 Camerota 68,36 31,64 Campora 73,60 26,40 Cannalonga 79,77 20,23 Capaccio Paestum 72,70 27,30 Casal Velino 73,58 26,42 Casalbuono 82,12 17,88 Casaletto Spartano Caselle in Pittari 76,57 23,43 Castel San Lorenzo 77,25 22,75 Castelcivita Castellabate 65,64 34,36 Castelnuovo Cilento Celle di Bulgheria Centola 72,06 27,94 Ceraso Cicerale 64,97 35,03 Controne 73,95 26,05 Corleto Monforte 66,24 33,76 Cuccaro Vetere 57,80 42,20 Felitto 73,39 26,61 Futani Gioi 75,42 24,58 Giungano 71,19 28,81 Ispani Laureana Cilento Laurino Laurito 63,09 36,91 Lustra Magliano Vetere Moio della Civitella 63,09 36,91 Montano Antilia Monte San Giacomo 71,97 28,03 Montecorice 67,74 32,26 Monteforte Cilento 83,71 16,29 Montesano Morigerati 70,29 29,71 Novi Velia 68,63 31,37 Ogliastro Cilento 73,41 26,59 Omignano 74,41 25,59 Orria 72,18 27,82 Ottati 70,77 29,23 Padula Perdifumo 69,94 30,06 Perito 69,44 30,56 Pertosa Petina Piaggine Pisciotta 67,50 32,50 Polla 68,76 31,24 Pollica 68,05 31,94 Postiglione 74,08 25,92 Prignano Cilento 77,08 22,92 Roccadaspide Roccagloriosa 75,29 24,71 Rofrano 78,37 21,63 Roscigno 64,37 35,63 Rutino 81,50 18,50 Sacco 75,09 24,91 Sala Consilina Salento 70,04 29,96 San Giovanni a Piro 65,60 34,40 San Mauro Cilento 75,24 24,76 San Mauro Cilento La Bruca 64,24 35,75 San Pietro al Tanagro 70,42 29,58 San Rufo Sant’Angelo a Fasanella Sant’Arsenio 69,04 30,96 Santa Marina Sanza 79,51 20,49 Sapri Sassano Serramezzana 77,92 22,08 Serre Sessa Cilento 77,55 22,45 Sicignano Stella Cilento 70,18 29,82 Stio Teggiano 69,69 30,31 Torchiara 64,56 35,44 Torraca 75 25 Torre Orsaia 70,69 29,31 Tortorella 68,51 31,49 Trentinara Valle dell’Angelo 74,14 20,86 Vallo della Lucania 63,78 36,22 Vibonati