Nuovo Comprensorio Terra del Mito: nuovo club nato nel Cilento

Una nuova realtà di calcio è nata nel Cilento. Il Nuovo Comprensorio Terra del Mito, infatti, ha preso vita nelle ore passate. La formazione ha visto avvicinarsi i sodalizi del San Nicola, reduce dal campionato di Terza Categoria, e l’Antonio Esposito, scuola calcio di Marina di Camerota con annessa formazione reduce dall’annata in Serie D di calcio a 5. L’obiettivo sarà quello di creare una realtà che abbracci le comunità di Camerota, Centola e dintorni. È stata la stessa società ad ufficializzare il tutto con una nota stampa.

Nuovo Comprensorio Terra del Mito: ecco la nuova società cilentana

«La passione non è più quella di una volta, i ragazzi hanno anche altri interessi. Gli appassionati che sono rimasti devono mettersi insieme, fare gruppo e costruire progetti che abbraccino più paesi». E’ quanto sostengono i fondatori di questo nuovo progetto sportivo che nasce tra i paesi di Marina di Camerota, San Nicola di Centola e Caprioli. La passione per il calcio dilettantistico ha portato volti storici del panorama sportivo locale come Nicola Vigorito, presidente del Real San Nicola, Fedele Greco, Emilio Fiumarella e Fedele Percopo a mettersi insieme per dar vita ad una compagine che abbracci un territorio più vasto.

Il club partirà dalla Seconda Categoria

«Inutile fermarsi al proprio orticello, al proprio campanile. Il nostro progetto guarda al futuro e siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione. C’è bisogno di allargare le vedute, di avere lungimiranza e di far risvegliare quella voglia di calcio che si sta perdendo». Il Nuovo Comprensorio Basso Cilento militerà nel campionato di Seconda Categoria campana. La rosa è formata da almeno 18 calciatori provenienti da diversi paesi del Cilento. «Ma stiamo lavorando per portare dentro altri giovani valorosi e persone d’esperienza» continuano. A breve la società – molto in movimento tra i banchi del calcio mercato – comunicherà i nuovi acquisti. Sarà reso noto anche il nuovo logo e i colori sociali oltre che l’affiliazione con la scuola calcio ‘Antonio Esposito’ del tecnico e fondatore Pierantonio Esposito. Gli allenamenti inizieranno il 28 settembre ore 18:00 presso il campo sportivo di Marina di Camerota.