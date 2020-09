Elezioni 2020: chiuse le urne, inizia lo spoglio. I dati sull’affluenza

Sono terminate alle ore 15 le operazioni di voto in Italia. Gli elettori erano chiamati ad esprimere la propria preferenza sul referendum per il taglio dei parlamentari. In Campania si votava anche per eleggere il presidente della Regione e rinnovare il consiglio. 12 comuni di Cilento, Vallo di Diano e Alburni, inoltre, erano chiamati ad eleggere il loro sindaco. Si è votato dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.

Ora inizia lo spoglio: si partirà dal referendum e a seguire le regionali. Domani, a partire dalle 9, inizieranno gli scrutini per le comunali.

In Campania l’affluenza cinque anni fa era stata intorno al 51%. Nonostante l’emergenza covid, invece, in questa tornata elettorale si è registrato un rialzo dei votanti (circa il 63%).

