Camerota posticipa il ritorno in classe

Di ora in ora, ormai, aumenta il numero di comuni di Cilento, Vallo di Diano e Alburni che hanno scelto di posticipare il ritorno in classe. Oggi, dopo Montesano sulla Marcellana, anche il Comune di Camerota si è unito all’elenco. La campanella per gli studenti suonerà soltanto il 28 settembre. Il sindaco Mario Scarpitta, già in passato, si era speso con le istituzioni regionali per rinviare il ritorno in classe, favorendo così un prolungamento della stagione estiva. Elezioni ed emergenza covid, quest’anno hanno permesso all’Ente a far slittare il ritorno in aula.

Sono ormai 17 i comuni che hanno preso questa decisione nel solo comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Non torneranno in classe il 24 settembre ma il 28 anche Omignano, Salento, Sessa Cilento, Stella Cilento, Perito, Lustra, Vibonati, Caselle in Pittari, Sanza, Cuccaro Vetere, Capaccio Paestum, Ascea, Cannalonga, Agropoli, Giungano e Montesano sulla Marcellana.