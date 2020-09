Altavilla: a scuola il 5 ottobre. A Vallo il 28 settembre

Ancora rinvii dell’inizio dell’anno scolastico. Gli ultimi comuni in ordine di tempo a far slittare il suono della campanella sono Altavilla Silentina e Vallo della Lucania. Nel primo caso, considerata la presenza di casi di positività al covid in paese, il sindaco Antonio Marra ha disposto il ritorno in classe il 5 ottobre, con quasi due settimane di ritardo rispetto alla data canonica.

A Vallo della Lucania, invece, lo slittamento sarà dal 24 settembre al 28 settembre. Oggi il sindaco Antonio Aloia ha firmato l’ordinanza che ratifica il provvedimento, già preso in altri paesi del territorio.

Non torneranno in classe il 24 settembre neanche Omignano, Salento, Sessa Cilento, Stella Cilento, Perito, Lustra, Vibonati, Caselle in Pittari, Sanza, Cuccaro Vetere, Capaccio Paestum, Ascea, Cannalonga, Agropoli, Giungano, Castellabate, Albanella e Montesano sulla Marcellana.