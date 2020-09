Albanella e Castellabate: ordinanza rinvia rientro a scuola

Sale a 19 il numero di comuni che hanno rinviato il rientro a scuola .Dopo Camerota e Montesano sulla Marcellana, oggi è arrivato il medesimo provvedimento ad Albanella e Castellabate. Il sindaco Enzo Bagini e il primo cittadino facente funzioni di Castellabate, Luisa Maiuri, hanno firmato un’ordinaza che posticipa il ritorno tra i banchi. Nella città di Benvenuti al Sud la campanella suonerà il 28 settembre anziché il 24. Ad Albanella, invece, si tornerà a scuola addirittura il primo ottobre, una decisione presa in Provincia di Salerno anche dal Comune di Scafati.

L’ordinanza è stata emanata dopo aver ascoltato i Dirigenti scolastici, considerato che gli Istituti presenti sul territorio comunale sono anche sede di seggio elettorale per il Referendum costituzionale e per le Elezioni Amministrative in corso.

Non torneranno in classe il 24 settembre Omignano, Salento, Sessa Cilento, Stella Cilento, Perito, Lustra, Vibonati, Caselle in Pittari, Sanza, Cuccaro Vetere, Capaccio Paestum, Ascea, Cannalonga, Agropoli, Giungano, Castellabate, Albanella e Montesano sulla Marcellana.