Urne aperte. In Cilento, Diano e Alburni bassa affluenza e qualche disagio

Si sono aperti alle 7 i seggi per le consultazioni elettorali di oggi e domani. Si vota per il Referendum costituzionale, le Suppletive del Senato, le Regionali e le Amministrative. Per il Referendum sono chiamati alle urne 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Per le Suppletive del Senato gli aventi diritto al voto sono 427.824 per la Sardegna (Collegio uninominale 03 Sassari) in 581 sezioni e 326.475 per il Veneto (Collegio uninominale 09 Villafranca di Verona) in 393 sezioni.

Le elezioni regionali (in Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia) interesseranno 18.471.692 elettori e un totale di 22.061 sezioni.

Le Amministrative si svolgeranno, invece, in 957 comuni, di cui 12 del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

A tre ore dall’apertura dei seggi l’affluenza è bassa. Fanno eccezione i comuni dove si vota anche per le comunali.

Il senatore cilentano del Movimento 5 Stelle, Francesco Castiello, ha votato nel seggio di Pattano intorno alle 9. È stato il primo rappresentante locale delle istituzione a recarsi ai seggi.

Non sono mancati disagi. Nel comune di Capaccio Paestum, ad esempio, stando alla denuncia di una elettrice, le urne sono state montate in due seggi solo dopo l’orario di aperture, pertanto si sono determinate code.

Oggi i seggi saranno aperti fino alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi seguiranno gli scrutini delle suppletive, del referendum e delle regionali. Gli scrutini delle elezioni amministrative cominceranno alle ore 9 di martedì 22 settembre.