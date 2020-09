L’almanacco del 20 settembre 2020

E’ il 264° giorno dell’anno, 38ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 102 giorni.

Santi del giorno

Santa Candida (Martire a Cartagine)

Sant’Eustachio (Martire)

Santi Martiri Coreani

San Giancarlo Cornay (Sacerdote e Martire)

Santa Teopista (Vergine e Martire)

Etimologia

Candida, il nome, già usato al tempo degli Antichi Romani, deriva dall’aggettivo latino candidus e significa “bianchissima, candida, bianca splendente”; in ambiente cristiano Candida fu ripreso nel significato di “pura”.

Proverbio del giorno

A settembre la notte con il dì contende.

Aforisma del giorno

Un bel morir tutta la vita onora (F.Petrarca)

Accadde Oggi

1870 – La Breccia di Porta Pia

1946 – Prima edizione del Festival di Cannes

Sei nato oggi?

Sei riflessivo, naturalmente portato ad approfondire sensazioni e acquisizioni mentali o spirituali. Il lavoro è per te solo una fonte di sostentamento, ma ti sentirai molto soddisfatto se potrai avere la fortuna di occuparti di filosofia, teologia ed insegnamento, dove darai il tuo massimo. In amore cerchi il meglio e se non incontrerai chi è in totale sintonia con te, sceglierai, serenamente, la solitudine.

Celebrità nate in questo giorno

1934 – Sophia Loren

1950 – Loredana Berté

1947 – Mia Martini

1984 – Belén Rodríguez