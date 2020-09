Elezioni, chiuse le urne. I seggi riaprono domani alle 7

Si assesta intorno al 44% l’affluenza alle urne per le elezioni 2020 in Provincia di Salerno. In Campania il dato è di circa 2 punti percentuali in meno; quello nazionale si ferma a circa il 40% Italiani al voto per il referendum sul taglio dei parlamentari. In Campania si elegge anche il nuovo presidente della Regione e i consiglieri.

Nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni si vota per le amministrative anche in 12 comuni: Casal Velino (14,76), Celle di Bulgheria (62,41), Ispani (68,89), Laurino (64,58), Lustra (66,07), Pertosa (69,19), Polla (61,89) Postiglione (59,91), San Giovanni a Piro (67,16), Sant’Angelo a Fasanella (66,18), Sassano (18,10), Sicignano degli Alburni (66,49).

Tra i comuni più grandi Agropoli è al 37,18%, Capaccio Paestum 37,54, Castellabate 42,56, Sala Consilina 40,25, Sapri 40,72, Vallo della Lucania 44,26.

I seggi riaprono lunedì dalle 7 alle 15.