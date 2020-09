Agropoli, ok a lavori alla scuola di San Marco

AGROPOLI. 125mila euro per interventi di adeguamento antincendio della scuola di via Verga, a San Marco.

Il Comune ha approvato il progetto, giunto già in fase esecutiva. Pertanto ora l’Ente potrà procedere alla gara d’appalto.

Il Comune per le scuole ha ottenuto fondi da parte del Ministero dell’Interno, concessi con l’ultima legge di bilancio.

Le risorse sono state investite anche per l’istituto scolastico Gino Rossi Vairo di via Taverne dove sarà realizzato un ascensore in modo tale da abbattere le barriere architettoniche.

Un’ulteriore opera, finanziata sempre con fondi del Governo, è relativa all’installazione di un impianto di pubblica illuminazione in via Gregorio, in località Mattine.

Per quanto riguarda la scuola di via Verga negli ultimi anni è stata già sottoposta ad importanti interventi di messa in sicurezza e adeguamento alla normativa antisismica, tant’è che poter eseguire i lavori rimase chiusa per quasi un anno con i piccoli studenti dislocati in altri plessi.