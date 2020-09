Affluenza: boom a Ispani, flop a San Mauro La Bruca e Perdifumo

Come da previsioni è bassa l’affluenza registrata alle ore 12 per le elezioni 2020. L’Italia va alle urne per il referendum sul taglio dei parlamentari e in Campania si vota anche per il rinnovo dei consigli regionali. Nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni si vota anche in 12 comuni e sono questi che alzano leggermente la media dell’affluenza che in Provincia di Salerno si attesta intorno al 12.70%. Il dato più alto della regione è nel napoletano (12,84%). La Campania complessivamente è circa al 12,50%.

Nel comprensorio del Parco il record negativo lo fanno segnare San Mauro La Bruca, dove alle 12 si erano recati alle urne il 5,44% degli elettori e Perdifumo (5,97). Il dato più alto a Ispani dove però ci sono anche le elezioni comunali (22,56%). Tra gli altri comuni al voto per eleggere sindaci e consiglieri Casal Velino (14,76), Celle di Bulgheria (17,73), Laurino (12,86), Lustra (18,52), Pertosa (18,20), Polla (17,75) Postiglione (15,35), San Giovanni a Piro (19,39), Sant’Angelo a Fasanella (20,95), Sassano (18,10), Sicignano degli Alburni (19,36).

Tra i comuni più grandi del territorio Agropoli si attesta ad un’affluenza dell’11,55%, Albanella (11,36), Camerota al 7,91, Castellabate (12,13) Centola al 9,07, Sala Consilina 10,07, Sapri 12,87, Capaccio Paestum (12,39).

Oggi si vota fino alle 23; domani (lunedì) dalle 7 alle 15.