Novi Velia: ok alla fornitura gratuita dei libri di testo alla scuola primaria

Il Comune di Novi Velia, con a capo il sindaco Adriano De Vita, anche per quest’anno ha avviato la procedura per fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni frequentanti la scuola primaria del plesso scolastico di Novi Velia. La spesa complessiva di 2.739, 80 euro trova copertura nel redigendo bilancio di previsione 2020.

A seguito del nuovo assetto ordinamentale della scuola primaria la dotazione libraria risulta configurata così:

I classe: libro della prima classe, libro di religione e di lingua straniera;

II e III terza classe: sussidiario e libro di lingua straniera;

IV classe: sussidiario dei linguaggi, sussidiario( delle discipline, libro di lingua straniera, e libro di religione);

V classe: sussidiario dei linguaggi, sussidiario delle discipline e libro di lingua inglese.