L’almanacco del 19 settembre 2020

E’ il 263° giorno dell’anno, 38ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 103 giorni.

Santi del giorno

San Gennaro (Vescovo e Martire) protettore dei donatori di sangue e degli orafi.

Sant’Arnolfo di Gap (Vescovo)

Etimologia

Gennaro, deriva da “Ianuarius”, che oltre ad essere il nome del primo mese dell’anno nel calendario romano, designava anche “Giano”, dio “delle porte e dei passaggi”, “degli inizi e delle fini”. Nome tipico degli uomini liberi e dei liberti, deve la sua popolarità al culto per il Santo omonimo, patrono di Napoli.

Proverbio del giorno

Settembre, l’uva e il fico pende.

Aforisma del giorno

Esistono due tipi di tragedie nella vita. Una è perdere ciò che più si desidera, l’altra è ottenerlo. (George Bernard Shaw)

Accadde Oggi

1982 – Viene introdotto l’uso dell’emoticon

Sei nato oggi?

I nati il 19 settembre si interessano molto all’apparenza delle cose. Non solo tengono particolarmente alla loro presenza fisica, ma anche a quella della loro casa, della famiglia e dell’ambiente circostante. A prescindere dalla loro situazione finanziaria, essi hanno una personalità molto ordinata e rigida, e sono capaci di organizzare, con tutti coloro che li circondano, una squadra unita e ben funzionante. Tutte le forme di bellezza li affascinano, ma soprattutto quella fisica e sensuale. Nell’aspetto e nell’abbigliamento sono quasi sempre impeccabili, e se scelgono di apparire trasandati o in disordine, lo fanno con la piena consapevolezza dell’impatto che possono avere sugli altri, come se indossassero una maschera.

Celebrità nate in questo giorno

1941 – Mariangela Melato

1948 – Jeremy Irons

1963 – Alessandra Martines

1926 – Nini Rosso

1959 – Giancarlo Siani

Scomparsi oggi

1985 – Italo Calvino