Come far decollare il tuo canale Youtube: 6 consigli

Tuttavia per far decollare un canale Youtube occorre il massimo dell’attenzione e seguire dei suggerimenti, alcuni dei quali (i piu importanti) li abbiamo riportati qui di sotto.

Certo, comprare iscritti Youtube, potrebbe essere un buon viatico per intraprendere la strada del successo (solo da aziende serie che non utilizzano Bot, e che riescono ad aggiungere ai canali persone vere, reali), ma non è tutto, perché se non i segui i consigli che ti offriamo in questo articolo/guida molto probabilmente arriverai ad un punto morto senza saper più cosa fare.

Ed allora ecco i nostri 6 consigli:

1) Realizza i video con gli strumenti giusti

Hai mai visto un contadino coltivare i campi senza una zappa?

Ogni mestiere ha i suoi strumenti, e per far crescere un canale Youtube ci vogliono dei video realizzati con la giusta strumentazione.

Se hai deciso di diventare una star del video social, sarà meglio investire sulle apparecchiature giuste (video camera, faroper la luce) e utilizzare una stanza che ben si adatti in luminosità e colori ad un video di qualità.

2) Presta attenzione all’editing dei video

Affinché i tuoi video diventino guardati e seguiti non basta semplicemente registrarli.

Devi dare loro anche una parvenza esteticamente piacevole, che incuriosisca l’utente. Concentrati dunque sul passaggio di editing, volto cioè a modificare e montare i vari spezzoni video, magari accompagnati anche da una buona colonna sonora.

Questo è un lavoro che non puoi fare a cuor leggero, che richiede meticolosità e che ti servirà sicuramente per fidelizzare gli utenti che hanno visitato almeno uno dei tuoi video.

In assenza di qualche effetto che sforzi smorzi la monotonia, o in assenza di una musica che accompagni immagini e racconti a voce, rischi di realizzare un video noioso, piatto e fine a sé stesso.

Se invece impari a gestire nel modo corretto alcune interruzioni potrai aumentare il coinvolgimento dello spettatore, il filmato risulterà essere ancora più pulito e verrà acclamato da quelli che diventeranno fan.

3) Non costruire un personaggio

Non serve a nulla fingere di essere una persona che non sei. Già dalla scelta del nome, gli utenti devono capire con chi hanno a che fare, e tocca a te saperlo convincere che sei una persona vera.

Essere naturali, spontanei, veri, viene sempre ripagato, soprattutto in questo ambito, in cui si vedono spesso giovani calarsi in panni di ciò che non sono.

Non cercare di imitare nessuno: tu sei te stesso e non puoi, né devi, somigliare a nessuno. Rilassati fai un respiro profondo e lasciati andare.

Sicuramente ci sarà chi ti amerà e chi ti odierà, ma in fondo anche nella vita comune non si può piacere a tutti.

Potresti essere soggetto a critiche: anche questo è normale, non farti abbattere, e vedrai che con il tempo riuscirai a prenderti tutte le soddisfazioni che meriti.

4) Iscriviti ad una community

Non è vero che se hai un canale e produci dei tuoi contenuti, non devi guardare altri che fanno la stessa cosa.

Anzi, osservare altri youtuber che si dedicano al tuo stesso argomento puòspronarti a fare di piu e può essere fonte di ispirazione (non di imitazione) per i tuoi video.

Iscriviti quindi ad una o più community. Partecipa attivamente e commenta i video (con intelligenza) quando lo ritieni opportuno. Non essere antipatico ma fai in modo di stringere una virtuale amicizia con i tuoi colleghi, così che se loro debbano indirizzare i propri fan sul tuo canale, lo faranno ad occhi chiusi.

5) Scrivi una descrizione perfetta

Nella home del tuo canale spendi qualche riga per fare una descrizione di te, e dei contenuti che andrai a postare. Fai lo stesso sotto ad ogni video, per dare già a chi li visualizza un’idea di quello che andranno a vedere all’interno dei tuoi post

Sappi che, per la buona riuscita del canale (e non solo), le prime due righe sono fondamentali, perché visibili già dai risultati di ricerca, quindi poni nei primi 140 caratteri la massima attenzione, sii creativo, diretto e conciso.

L’utente si deve incuriosire, si deve sentire stimolato da quello che carichi su Youtube .

Usa pertanto le parole chiave giuste (ovviamente di senso compiuto).

Valuta pure la possibilità di inserire tag appropriati, perché potrebbero finire tra i risultati di ricerca di Google.

6) Poniti degli obiettivi

In ultimo ricorda che è importante avere un canale, e per far sì che sia un ottimo trampolino di lancio per la tua carriera, c’è bisogno di porsi degli obiettivi da raggiungere.

Anzi più nel dettaglio è fondamentale che queste siano mete realistiche, raggiungibili, altrimenti rischi di affossarti da solo.

Ci vuole pazienza, costanza, determinazione. Ma vedrai che col tempo i sacrifici verranno ripagati. I tuoi video prenderanno il volo lentamente, e raggiungeranno una visibilità che non avresti mai immaginato.

In fondo fare lo youtuber non vuol dire solo presentare attenzione ai numeri, ma anche dare al pubblico la sensazione di avere a che fare con dei video qualitativamente validi. Meglio un video a settimana fatto bene che un video al giorno fatto giusto per riempire il canale.

In questo modo potrai davvero iniziare a fare sul serio, ricordandoti che i fan ti ameranno per quello che dici, per quello che fai e per quello che sei.