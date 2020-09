Agropoli: stesso posto 50 anni dopo. Nozze d’oro per Sabatino e Carmelina

AGROPOLI. Stesso posto ma 50 anni dopo. Sabatino Serrapede e Carmelina De Luca, di Agropoli, hanno voluto celebrare le nozze d’oro proprio nel luogo che già mezzo secolo fa li ha visti festeggiare il loro matrimonio. Lo scorso 16 settembre sono tornati al Bar Nazionale per rivivere quell’atmosfera di un tempo. 50 anni fa l’attività di Piazza della Mercanzia era un dancing. In molti lo sceglievano per eventi e cerimonie approfittando del suggestivo scenario del giardino dei limoni.

Oggi l’ambiente è leggermente diverso, il bar si è rinnovato, ma l’atmosfera è la stessa così come la gestione, sempre della famiglia Sarnicola che di padre in figlio mantiene inalterata la filosofia del locale.

Per questo Sabatino e Carmelina hanno scelto di tornare nel giardino dei limoni del Bar Nazionale per festeggiare i “primi” 50 anni di matrimonio, con invitati a seguito, familiari e amici, vecchi e nuovi, alcuni dei quali quel 16 settembre del 1970 fa erano già lì, testimoni di una storia d’amore che va avanti da mezzo secolo.