Viabilità: al via interventi per 1 milione sulla SS166 degli Alburni

Al via l’intervento di messa in sicurezza del corpo stradale lungo la statale 166 “degli Alburni”, in provincia di Salerno; Anas, infatti, ha proceduto alla consegna dei lavori all’Associazione Temporanea d’Imprese Rillo Costruzioni Srl & E.Mi.Strade e Consolidamento Srl con sede in Ponte (BN).

Nel dettaglio, le attività – del valore complessivo di circa 1 milione di euro – consisteranno nelconsolidamento del corpo stradale in frana, nel rifacimento del pacchetto stradale con la relativa segnaletica in corrispondenza di precedenti smottamenti, nellariconfigurazione di alcune curve della statale e nella posa in opera di barriere stradali di protezione; si interverrà ai km 47,400, 53,500 e 54,400, tra i territori comunali di Bellosguardo, Roscigno, Corleto Monforte, San Rufo ed Atena Lucana.

I lavori – che termineranno nell’aprile 2021 – permetteranno di innalzare i livelli di sicurezza e percorribilità della statale.

L’avvio della cantierizzazione avverrà attraverso l’istituzione di sensi unici alternati, in funzione dell’avanzamento delle attività.