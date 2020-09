L’almanacco del 18 settembre 2020

E’ il 262° giorno dell’anno, 38ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 104 giorni.

Santi del giorno

San Giuseppe da Copertino (Sacerdote)

Sant’Eustorgio I di Milano (Vescovo)

Santa Riccarda (Imperatrice)

Santa Sofia (Martire)

Etimologia

Sofia, il nome deriva dal greco Sophia e significa “sapienza, saggezza”. Fu il nome di una dea della sapienza nella mitologia greca. Sofia è anche il nome di numerose regine e principesse europee.

Proverbio del giorno

Chi lavora di settembre, fa bel solco e poco rende.

Aforisma del giorno

Ci turbiamo la vita con la preoccupazione della morte, e la morte con la preoccupazione della vita. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi

1964 – Sugli schermi arrivano gli Addams

1851 – Primo numero del New York Times

1837 – Inaugurato il primo negozio Tiffany

Sei nato oggi?

Nati il 18 settembre sono persone molto chiuse e riservate, che tuttavia, per una ragione o per l’altra, spesso si trovano coinvolte in carriere pubbliche. Il loro mondo è strettamente personale e non è affatto facile entrarvi. Si può senza dubbio contare su di loro, ma forse non per sempre, dal momento che all’improvviso e con grande convinzione sono capaci di chiudere la porta a un’ amicizia o a una relazione amorosa: può dunque essere alquanto pericoloso avere a che fare con loro, se non si è più che preparati alla loro volubilità sentimentale.

Celebrità nate in questo giorno

1928 – Franco Franchi

1964 – Marco Masini

1905 – Greta Garbo

1819 – Léon Foucault

Scomparsi oggi

1970 – Jimi Hendrix