Covid, Castellabate: guariti tre contagiati

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl ha comunicato che i tamponi dei primi tre casi affetti da covid 19 nel Comune di Castellabate sono completamente guariti.Il quarto caso, ed in questo momento l’unico, sul territorio del centro di Benvenuti al Sud è in via di risoluzione.

Ieri nel comprensorio cilentano si erano registrati diversi positivi tra Capaccio Paestum, Serre, Altavilla Silentina e Albanella e Roccadaspide (leggi qui).

Castellabate durante questa pandemia, per fortuna, non ha fatto registrare focolai o comunque numeri cospicui di contagi e si avvia a tornare covid free com’è stata per gran parte della stagione estiva.