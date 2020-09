Serie D: Santa Maria, arriva Tandara in attacco

Madalin Tandara è un nuovo giocatore del Santa Maria. Altro attaccante, dunque, per il tecnico Gianluca Esposito che aveva già avuto il romeno ad Agropoli, in Eccellenza. Ai delfini, il classe ’98 ebbe, tra l’altro, uno scintillante avvio: acquistato nel mercato di dicembre, ed arrivato un po’ in sordina, segnò invece ben 9 reti nelle prime sette gare disputate contribuendo al raggiungimento del momentaneo primo posto dopo una lunga serie di gare vinte consecutivamente nel girone B, raggruppamento che poi vide la vittoria dal San Tommaso. Un calciatore disciplinato anche tatticamente, secondo i dettami dell’allenatore nolano. Lo scorso anno è stato alla Gelbison dove sia con Martino che con Squillante ha trovato poco spazio, esperienza a Vallo della Lucania che risultò maggiormente positiva invece nel 2017-2018, quando segnò reti decisive per la permanenza dei rossoblu nella categoria, dove vanta tre realizzazioni, tutte nel girone I. Prodotto del vivaio della Salernitana, ha giocato anche nel Taranto. “Sono entusiasta di vestire la maglia giallorossa – ha dichiarato Tandara all’ ufficio stampa giallorosso – E’ una società nuova in serie D, ma molto ambiziosa. E io spero di poter dare il mio apporto al club a raggiungere gli obiettivi stagionali”. Nelle ultime ore, per quanto riguarda le squadre del nostro territorio, da segnalare anche un arrivo alla Calpazio, squadra del girone C di Eccellenza. Alla corte di Marino giunge il portiere under Gianluca Scoppetta, classe 2001, l’anno scorso vice di Tesoniero alla Virtus Cilento. Per lui, che proviene dalle giovanili della Salernitana, esperienze anche al Centro Storico Salerno. Nei giorni scorsi i capaccesi avevano anche annunciato l’arrivo di Alessio Garofalo, terzino dalle spiccate doti offensive, nelle ultime due stagioni all’Agropoli, sia in Eccellenza che in Serie D.